Несчастная новость настигла голливудского красавца Брэда Питта. Он потерял двух своих детей.

Несчастная новость настигла голливудского красавца Брэда Питта. Он потерял двух своих детей.Актер очень ждал рождественских праздников. Он надеялся справить торжество вместе со всеми своими ненаглядными чадами в своем доме в Сан-Фелис, однако стало известно, что из шести его общих с Анджелиной Джоли детей на огонек заглянут только трое. С отцом проведут канун Рождества лишь 13-летняя Шайло, которую с недавнего времени можно официально называть Джеком, и 11-летние близнецы Вивиьен и Нокс.Отказ старшего ребенка -18-летнего Мэддокса – не стал сильным ударом для Брэда. Молодой человек еще три года назад, после скандала в самолете, который привел к разладу в семье голливудских знаменитостей, он разорвал все связи с папой, а этой осенью, после того, как уехал учиться в университет в Сеул, Мэддокс публично подтвердил, что больше не общается с Питтом, подчеркивает издание US Weekly.Правда, от второго по старшинству сына голливудский красавец никак не ожидал отказа. Впрочем, отмечается, что скорее всего Джоли настраивает мальчика против отца. Ходят слухи, будто бы она сообщила юноше о том, что Питт был против его усыновления. Стоит заметить, что отчасти это так, однако в последствии актер принял ребенка в свою семью, полюбил и воспитал как родного.Что касается 14-летней Захары, то ее причины праздновать рождество вне компании отца пока не ясны. Девочка отличается самым мирным характером в семье голливудских знаменитостей, поэтому Брэд именно ее отказом был удивлен и обижен больше всего.29 Дек 2015 в 7:31 PST