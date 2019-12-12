Дима Билан в откровенном интервью рассказал о несчастье, сильно пошатнувшим его здоровье. А также певец прокомментировал скандал в Самаре, когда он появился на сцене в странном состоянии.

Дима Билан в откровенном интервью рассказал о несчастье, сильно пошатнувшим его здоровье. А также певец прокомментировал скандал в Самаре, когда он появился на сцене в странном состоянии.26 Окт 2019 в 12:56 PDTМатериал дополняется