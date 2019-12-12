Дима Билан в откровенном интервью рассказал о несчастье, сильно пошатнувшим его здоровье. А также певец прокомментировал скандал в Самаре, когда он появился на сцене в странном состоянии.
<a href="https://33live.ru/novosti/12-12-2019-bylo-strashno-govorit-pravdu-bilan-ostalsya-naedine-s-bedoj.html" target="_blank">Было страшно говорить правду: Билан остался наедине с бедой</a> - Дима Билан в откровенном интервью рассказал о несчастье, сильно пошатнувшим его здоровье. А также певец прокомментировал скандал в Самаре, когда он появился на сцене в странном состоянии.
[url=https://33live.ru/novosti/12-12-2019-bylo-strashno-govorit-pravdu-bilan-ostalsya-naedine-s-bedoj.html]Было страшно говорить правду: Билан остался наедине с бедой[/url] - Дима Билан в откровенном интервью рассказал о несчастье, сильно пошатнувшим его здоровье. А также певец прокомментировал скандал в Самаре, когда он появился на сцене в странном состоянии.