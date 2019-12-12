Дима Билан в откровенном интервью рассказал о несчастье, сильно пошатнувшим его здоровье. А также певец прокомментировал скандал в Самаре, когда он появился на сцене в странном состоянии.

Дима Билан в откровенном интервью рассказал о несчастье, сильно пошатнувшим его здоровье. А также певец прокомментировал скандал в Самаре, когда он появился на сцене в странном состоянии.24 декабря Диме Билану исполнится 38 лет. В преддверии дня рождения артист решил вспомнить самые важные события уходящего года. И ведь певцу есть что вспомнить: начало 2019-го выдалось для него успешным – Дима представил свое новое шоу "Планета Билан". Но дальше что-то пошло не так. В феврале, накануне премьеры шоу в Санкт-Петербурге певец сломал ногу в двух местах.По признанию исполнителя. он до последнего надеялся, что ситуация не настолько серьезна, как оказалось впоследствии. "Cобирался вечером в гости, вышел из гаража, наступил на гору льда и подвернул ногу. Раздался дикий хруст. Я до последнего надеялся, что это не перелом, хотя нога опухала все больше и больше. Неделю ходил с двойным переломом, ждал питерского концерта. Хотя на самом деле операцию надо было делать сразу же", – рассказал артист.Вначале Дима пел и танцевал со жгутами на ноге. Но состояние его стало ухудшаться.26 Окт 2019 в 12:56 PDTМатериал дополняется