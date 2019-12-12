Актрисе посоветовали всерьез обратить внимание на свое здоровье. Елизавета Боярская может резко располнеть.

Актрисе посоветовали всерьез обратить внимание на свое здоровье. Елизавета Боярская может резко располнеть."Елизавета достаточно вольная ивзбалмошная девица, она мстительна и своенравна, поэтому все мужчины, которыеей досаждали в жизни, за это поплатились. Кажется, будто бы знаменитая дочь Д’Артаньянасчастлива в браке. Но будущий год не будет спокойным для популярнойактрисы", – сказала "Дни.ру" . Гадалка увидела, что в 2020 году Боярскуюожидают большие проблемы с работой.Звезду почти не будут приглашать сниматься, а есликакая-то работа все же подвернется, контракты вряд ли можно будет назватьвыгодными. "Здоровье ей нужно свое будет беречь. Особенно смотреть за работойгормональной системы. Есть риск быстрого набора веса, что еще больше повлияетна карьеру", – предупредила экстрасенс.Таролог предположила, что в семье артистки не все гладко. "Елизавета властная женщина и имеет приличное состояние, в чем всегда упрекаетсвоего мужа. Кстати, споры о финансах всегда присутствовали в отношениях пары ивряд ли это укрепляет звездный союз", – считает Янко.31 Окт 2019 в 2:36 PDT"Я вижу, чтопроживет долгую и насыщенную жизнь. Но если она не будет верить в судьбоносные знаки,то может остаться ни с чем к пятидесяти годам", – резюмировала Янко.