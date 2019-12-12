Юморист отомстил супруге за откровенную
эротическую сцену в фильме Текст. Гарик Харламов переключится на глупую блондинку с пышным бюстом.
Юморист отомстил супруге за откровенную
эротическую сцену в фильме "Текст". Гарик Харламов переключится на глупую блондинку с пышным бюстом.
Не секрет, что шоумен тяжело переживал
киношную "измену" Кристины Асмус и реакцию зрителя, хотя публично во всем
поддерживал свою жену-актрису. Судя по всему, Гарик Харламов все-таки затаил
обиду на супругу и решил тоже уйти в отрыв.
Для съемок комедийного сериала "Зона
комфорта" ему подберут эффектную партнершу на роль любовницы. Снимать фильм начнут
в январе, а в ближайшее время состоится кастинг для девушек. "Кристина —
любовница Ярика (Гарик Харламов), 27-30 лет, яркая и красивая, не умна,
оформлена в фирме Ярика, как юрист, но на самом деле никакого отношения к
юриспруденции не имеет", – цитирует организаторов кастинга сайт
Известно, что на роль любовницы требуется исключительно сексуальная блондинка с крупными губами, бюст
от третьего размера. Единственное, о чем умолчали организаторы, так это об
актерском опыте претенденток. Судя по всему, для проекта это не главное. По
задумке съемочной группы, "Зона комфорта" будет показана на YouTube, а не в
телеэфире.
16 Окт 2019 в 10:42 PDT
Как писали "Дни.ру", после секс-эпизодов Кристины Асмус и Ивана Янковского в фильме "Текст" актрису затравили в Сети. Сцены вызвали широкий общественный резонанс. ранее прокомментировал критику на картину. "Человеку сложно объяснить, что это кино, что это постановочная все история и так далее. Я не считаю это изменой", – заявил шоумен.