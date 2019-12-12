Юморист отомстил супруге за откровенную эротическую сцену в фильме Текст. Гарик Харламов переключится на глупую блондинку с пышным бюстом.

Юморист отомстил супруге за откровеннуюэротическую сцену в фильме "Текст". Гарик Харламов переключится на глупую блондинку с пышным бюстом.Не секрет, что шоумен тяжело переживалкиношную "измену" Кристины Асмус и реакцию зрителя, хотя публично во всемподдерживал свою жену-актрису. Судя по всему, Гарик Харламов все-таки затаилобиду на супругу и решил тоже уйти в отрыв.Для съемок комедийного сериала "Зонакомфорта" ему подберут эффектную партнершу на роль любовницы. Снимать фильм начнутв январе, а в ближайшее время состоится кастинг для девушек. "Кристина —любовница Ярика (Гарик Харламов), 27-30 лет, яркая и красивая, не умна,оформлена в фирме Ярика, как юрист, но на самом деле никакого отношения кюриспруденции не имеет", – цитирует организаторов кастинга сайтИзвестно, что на роль любовницы требуется исключительно сексуальная блондинка с крупными губами, бюстот третьего размера. Единственное, о чем умолчали организаторы, так это обактерском опыте претенденток. Судя по всему, для проекта это не главное. Позадумке съемочной группы, "Зона комфорта" будет показана на YouTube, а не втелеэфире.16 Окт 2019 в 10:42 PDTКак писали "Дни.ру", после секс-эпизодов Кристины Асмус и Ивана Янковского в фильме "Текст" актрису затравили в Сети. Сцены вызвали широкий общественный резонанс. ранее прокомментировал критику на картину. "Человеку сложно объяснить, что это кино, что это постановочная все история и так далее. Я не считаю это изменой", – заявил шоумен.