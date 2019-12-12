Стало известно о возможном падении астероидов, способных бесследно стереть с лица земли человечество. Их размер составляет около десяти километров. Такие небесные тела падают на планету примерно раз в 100 миллионов лет.

Стало известно о возможном падении астероидов, способных бесследно стереть с лица земли человечество. Их размер составляет около десяти километров. Такие небесные тела падают на планету примерно раз в 100 миллионов лет.Чтобы обезопасить людей, в ближайшее время в России откроют национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет. Об этом поведал начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИМаш Игорь Бакарас.Предположительно, последний случай падения астероида был 65 миллионов лет назад. По словам ученых, столкновений с Землей небесных тел не было за всю историю существования современного человека – около 100 тысяч лет.Примечательно, что астероиды, диаметр которых около километра, происходят значительно чаще – один раз в миллион лет. Они способны спровоцировать глобальную планетарную катастрофу.Существуют небесные тела диаметром около 100 метров. Они сталкиваются с Землей раз в три тысячи лет. Падение такого астероида вызовет региональное разрушение. В случае, если он приземлится в океане, начнется цунами.