Сегодня в храме Христа-Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Его вдова и дочери прибыли на траурное мероприятие.

Сегодня в храме Христа-Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Его вдова и дочери прибыли на траурное мероприятие.Тело экс-градоначальника по просьбе родных выставили в закрытом гробу. Неизвестно, почему они приняли такое решение, однако по лицу вдовы Юрия Михайловича видно, что ей едва удается держать себя в руках. На кадрах трансляции церемонии в сети интернет видно, как пришедшим попрощаться с Лужковым приходится поддерживать женщину.Как сообщает , потоку желающих почтить память бывшего градоначальника нет конца. Его коллеги, друзья и близкие, а также простые жители столицы несут цветы к гробу, стекаясь нестройными рядами к храму. В связи с церемонией правительством Москвы было принято решение перекрыть движение транспорта по Соймоновскому проезду и по улице Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка. Кроме того, уточняет телеканал "", ограничен поворот с улицы Знаменка на улицу Волхонка.Новость дополняется.