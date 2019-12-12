В последнее время актриса, сыгравшая одну из главных ролей в сериале Папины дочки, вносит кардинальные изменения в свой облик. С каждым разом ее трансформации все больше удивляют поклонников.

В последнее время актриса, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Папины дочки", вносит кардинальные изменения в свой облик. С каждым разом ее трансформации все больше удивляют поклонников.На этот раз знаменитость перекрасила волосы в светло-рыжий цвет. Теперь, по мнению фолловеров, она стала похожа на юношу."Дарья, вы же были такой женственной… Что вы с собой сделали?", "Симпатичный паренек", "Такая красотка была, что стало-то?", "Это кошмар…", "Мальчик-подросток!", "Бибер, ты ли это?", – недоумевали подписчики.Некоторые все-таки вступились за Дарью, отметив, что она в праве делать со своей внешностью все, что душе угодно. Тем более, если это делает ее привлекательнее.К слову, Мельникова опубликовала снимок в новом амплуа на своей личной странице в социальной сети Инстаграм. Почти за сутки фото набрало всего 12 тысяч лайков.11 Дек 2019 в 4:46 PSTВ чем заключается причина регулярных трансформаций Дарьи пока неизвестно. Но многие фанаты всерьез беспокоятся за актрису. Они предполагают, что частая смена имиджа отражает ее неустойчивое эмоциональное состояние. Сама Мельникова это никак не комментирует. Впрочем, она также упорно игнорирует и критику в свой адрес.