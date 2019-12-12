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<a href="https://33live.ru/novosti/12-12-2019-dima-bilan-otkrovenno-o-docheri-nazovu-ee-alisoj.html" target="_blank">Дима Билан откровенно о дочери: Назову ее Алисой</a> - Дима Билан дал откровенное интервью. Накануне своего дня рождения популярный певец подвел итоги года и ответил на вопросы о личной жизни.