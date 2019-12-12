Мужчина выплатил родственникам погибшего пол миллиона рублей

Октябрьский районный суд города Владимира назначил руководителю строительной фирмы штраф в размере 10 тысяч рублей за гибель прохожего.Работники фирмы в августе 2019 вырыли котлован для реконструкции газопровода в рамках ремонта ФАД М-7 «Волга» в черте города Владимира. Однако яму длиной 11 метров и глубиной 4 метра никак не огородили. Директор посчитал, что около неё проходит мало людей, а значит она не представляет опасности.16 сентября в котловане погиб 41-летний владимирец. Директор признал свою вину и раскаялся в содеянном, а также принёс извинения родственникам погибшего, выплатив им пол миллиона рублей.