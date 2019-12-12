Модель Ирина Шейк продолжает покорять поклонников своими новыми снимками. В этот раз она свела их с ума длинными стройными ногами.

Модель Ирина Шейк продолжает покорять поклонников своими новыми снимками. В этот раз она свела их с ума длинными стройными ногами.Ирина приняла участие в фотосессии для итальянского брендаFalconeri, который специализируется на производстве одежды из кашемира. В кадре 33-летняя модель позирует в угольно-черном худи, который, впрочем, создает пикантный контраст между загорелой кожей знаменитости и темной тканью.Любопытно, что при этом Шейк демонстрирует публике свои длинные стройные ноги и красивую линию ключиц. Визажисты подобрали для девушки простой нюдовый макияж, сделав акцент на ярких строго очерченных бровях. Прическа также вышла весьма лаконичной – роскошная шевелюра Ирины, зачесанная назад, ниспадает на плечи. Стилисты предпочли сделать эффект "мокрых волос".Как сообщает "", снимок из новой фотосессии Шейк подписала весьма лаконично: "Зима неизбежна". Текст она сопроводила забавными смайликами в виде черного сердечка и снежинки.В свою очередь поклонники вновь пришли в восторг от фигуры знаменитости и в особенности от ее длинных ног. Многие поспешили выразить комплименты в адрес модели: "О, боги, нельзя быть такой безупречной", "Зимняя королева!", "Ах, эти ноги", "Мой идеал женщины", "Прекрасные ноги", "Шикарная, просто шикарная", "Я схожу с ума", "Настоящая богиня".10 Дек 2019 в 6:44 PST