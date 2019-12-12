C 21 декабря 2019 года по 7 января 2020 года в Крокус Сити Холле пройдет юбилейная елка День рождения Деда Мороза. Сходить на праздник вы сможете бесплатно благодаря Дни.ру.

C 21 декабря 2019 года по 7 января 2020 года в "Крокус Сити Холле" пройдет юбилейная елка"День рождения Деда Мороза". Сходить на праздник вы сможете бесплатно благодаря "Дни.ру".В честь 1000-ти летия Деда Мороза в Крокусе состоится грандиозный новогодний бал. Гости смогут провести незабываемое время на празднике и получить множество позитивных эмоций.Каждого ребенка будут ждать подарки от волшебника, а бонусом станет множество аттракционов и бесплатное интерактивное шоу "Кругосветное путешествие" в парке развлечений. Также можно будет сделать незабываемые праздничные фотографии на память. Полное погружение в сказку и самые яркие впечатления ждут вас!Чтобы попасть на праздник, достаточно выполнить два простых условия:Подпишитесь на Instagram @ и на @Отметьте в комментариях разных друзейПубликация от (@dniru) 12 Дек 2019 в 4:34 PSTБольше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что ранее разыгрывались билеты на иммерсивную Mystic Universe.