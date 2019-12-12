Сегодня курс рубля стабилен. Но эксперты призывают не расслабляться и предупреждают: в 2020 году отечественную валюту ждут серьезные испытания. Торговые войны и мировая рецессия способны отправить рубль в болезненный нокдаун.
Сегодня курс рубля стабилен. Но эксперты призывают не расслабляться и предупреждают: в 2020 году отечественную валюту ждут серьезные испытания. Торговые войны и мировая рецессия способны отправить рубль в болезненный нокдаун.
Риски для "деревянного" в следующем году очень
велики, перспективы у национальной валюты не самые радужные, полагают аналитики.
На курс рубля будут влиять торговые войны, цены на углеводороды, а также
вероятность нового глобального экономического кризиса, считают эксперты.
Мировые рынки могут рухнуть уже в первой половине следующего
года, предупредил бывший аналитик банка "Солидарность" Александр
Абрамов. "И мы увидим курсы значительно выше обозначенных", -
цитирует эксперта "Свободная пресса".
Рецессия в американской экономике приведет к падению цен на
нефть и обрушению фондовых рынков, подчеркнул финансист. "
в такой ситуации вполне может подскочить и до 100 рублей
за доллар, и выше", – прогнозирует эксперт.
Быть готовым к негативным сценариям россиян призвал и
аналитик ФГ "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский. Серьезное влияние на
курс рубля будут оказывать торговые войны США,
Китая и Евросоюза – трех крупнейших мировых рынков.
Урегулирование разногласий станет позитивным сигналом для
курса рубля, уверен Голубовский. В таком случае отечественная валюта укрепится
до 61 рубля за доллар, полагает эксперт.
При негативном сценарии планка в 65 рублей за "американца" будет преодолена очень быстро "Если по всем фронтам
торговых войн пойдет эскалация – 67 за доллар", – добавил он.
Последние месяцы отечественная валюта держится на уровне 64
рублей за доллар и 71 за евро. В декабре "деревянный" немного вырос. Официальный на 13 декабря: 63,22 за доллар и 70,42 за евро.