Сегодня курс рубля стабилен. Но эксперты призывают не расслабляться и предупреждают: в 2020 году отечественную валюту ждут серьезные испытания. Торговые войны и мировая рецессия способны отправить рубль в болезненный нокдаун.

Сегодня курс рубля стабилен. Но эксперты призывают не расслабляться и предупреждают: в 2020 году отечественную валюту ждут серьезные испытания. Торговые войны и мировая рецессия способны отправить рубль в болезненный нокдаун.Риски для "деревянного" в следующем году оченьвелики, перспективы у национальной валюты не самые радужные, полагают аналитики.На курс рубля будут влиять торговые войны, цены на углеводороды, а такжевероятность нового глобального экономического кризиса, считают эксперты.Мировые рынки могут рухнуть уже в первой половине следующегогода, предупредил бывший аналитик банка "Солидарность" АлександрАбрамов. "И мы увидим курсы значительно выше обозначенных", -цитирует эксперта "Свободная пресса".Рецессия в американской экономике приведет к падению цен нанефть и обрушению фондовых рынков, подчеркнул финансист. "в такой ситуации вполне может подскочить и до 100 рублейза доллар, и выше", – прогнозирует эксперт.Быть готовым к негативным сценариям россиян призвал ианалитик ФГ "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский. Серьезное влияние накурс рубля будут оказывать торговые войны США,Китая и Евросоюза – трех крупнейших мировых рынков.Урегулирование разногласий станет позитивным сигналом длякурса рубля, уверен Голубовский. В таком случае отечественная валюта укрепитсядо 61 рубля за доллар, полагает эксперт.При негативном сценарии планка в 65 рублей за "американца" будет преодолена очень быстро "Если по всем фронтамторговых войн пойдет эскалация – 67 за доллар", – добавил он.Последние месяцы отечественная валюта держится на уровне 64рублей за доллар и 71 за евро. В декабре "деревянный" немного вырос. Официальный на 13 декабря: 63,22 за доллар и 70,42 за евро.