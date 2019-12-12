Сотни юношей и девушек получили паспорта в День Конституции, который отмечается в нашей стране 12 декабря. Главный документ молодым людям в торжественной обстановке вручали секретари региональных отделений Единой России.

Сотни юношей и девушек получили паспорта в День Конституции, который отмечается в нашей стране 12 декабря. Главный документ молодым людям в торжественной обстановке вручали секретари региональных отделений "Единой России".В Кировской области школьники получили паспорта из рук губернатора иглавы регионального отделения "ЕР" Игоря Васильева. Это важный и ответственный момент в жизни любого человека, подчеркнул он.По словам губернатора, вручение главного документа в преддвериигосударственных праздников стало традицией. "В такой торжественный моментнельзя не проникнуться чувством патриотизма за свою страну и свою малуюродину", – отметил Васильев.Необходимо создавать для юношей и девушек возможности дляразвития на местах, подчеркнул глава региона. По его словам, идеи и планы молодежи – приоритетдля "Единой России", партия готова к диалогу с новым поколением.Торжественно вручили паспорта и в Пензенской области.Удостоверение личности получили 25 человек. Глава Заксобрания области исекретарь местного отделения "Единой России" напомнил молодымроссиянам об ответственности за соблюдение Конституции. "Которая являетсягарантом прав и свобод, открывает простор для реализации личной инициативы,самостоятельности и творчества", – сказал единоросс.А школьники Рязанской области получили паспорта из рук главыобластной Думы Аркадия Фомина. Документы вручили победителям и призерамолимпиад, творческих соревнований и социальных акций.В свою очередь секретарь отделения "ЕР" вЯмало-Ненецком автономном округе Алексей Ситников пожелал школьникам бытьдостойными гражданами страны. "Паспорт – это символ вашей принадлежности кнашей великой стране", – сказал он.Торжественное вручение главного документа прошло также вЧечне, Пермском крае, Иркутской, Сахалинской, Ростовской, Ярославской,Ульяновской, Тюменской, Смоленской областях и других регионах.