Сотни юношей и девушек получили паспорта в День Конституции, который отмечается в нашей стране 12 декабря. Главный документ молодым людям в торжественной обстановке вручали секретари региональных отделений Единой России.
Сотни юношей и девушек получили паспорта в День Конституции, который отмечается в нашей стране 12 декабря. Главный документ молодым людям в торжественной обстановке вручали секретари региональных отделений "Единой России".
В Кировской области школьники получили паспорта из рук губернатора и
главы регионального отделения "ЕР" Игоря Васильева. Это важный и ответственный момент в жизни любого человека, подчеркнул он.
По словам губернатора, вручение главного документа в преддверии
государственных праздников стало традицией. "В такой торжественный момент
нельзя не проникнуться чувством патриотизма за свою страну и свою малую
родину", – отметил Васильев.
Необходимо создавать для юношей и девушек возможности для
развития на местах, подчеркнул глава региона. По его словам, идеи и планы молодежи – приоритет
для "Единой России", партия готова к диалогу с новым поколением.
Торжественно вручили паспорта и в Пензенской области.
Удостоверение личности получили 25 человек. Глава Заксобрания области и
секретарь местного отделения "Единой России" напомнил молодым
россиянам об ответственности за соблюдение Конституции. "Которая является
гарантом прав и свобод, открывает простор для реализации личной инициативы,
самостоятельности и творчества", – сказал единоросс.
А школьники Рязанской области получили паспорта из рук главы
областной Думы Аркадия Фомина. Документы вручили победителям и призерам
олимпиад, творческих соревнований и социальных акций.
В свою очередь секретарь отделения "ЕР" в
Ямало-Ненецком автономном округе Алексей Ситников пожелал школьникам быть
достойными гражданами страны. "Паспорт – это символ вашей принадлежности к
нашей великой стране", – сказал он.
Торжественное вручение главного документа прошло также в
Чечне, Пермском крае, Иркутской, Сахалинской, Ростовской, Ярославской,
Ульяновской, Тюменской, Смоленской областях и других регионах.