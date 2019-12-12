Накануне появились сообщения о закрытии переправы через Керченский пролив. Позже в СМИ появилось объяснение перекрытия Крымского моста.
Накануне появились сообщения о закрытии переправы через Керченский пролив. Позже в СМИ появилось объяснение перекрытия Крымского моста.
Оказалось, что украинцы, как это часто бывает, сделали из
мухи слона Речь идет не о закрытии, а об ограничении движения. Тем не менее
местные журналисты продолжают говорить о полной остановке движения по Крымскому
мосту.
В местных СМИ опубликовано интервью с бывшим представителем
Украины на полуострове Антоном Бабиным. "Не учли риски": в Украине
предположили причину закрытия Крымского моста" – с таким заголовком вышел
материал на портале "Обозреватель".
Ограничение на проезд транспорта может быть связано с
"объективными рисками", считает Бабин. Он напомнил, что многие
исследователи предупреждали об опасности, связанной с особенностями грунта в
Керченском проливе.
По его мнению, Россия при строительстве Крымского моста не
учла риски. "Единственное, что нам остается – просто наблюдать и
надеяться, что никто из граждан Украины не пострадает, когда с этим объектом
что-то произойдет", – сказал Бабин.
Накануне Министерство транспорта России сообщило об
ограничении движения транспорта по с 18 по 25 декабря. На
переправе пройдут технологические работы. В ведомстве призвали водителей
заранее планировать свой маршрут.
Напомним, через 10 дней состоится открытие
железнодорожной части переправы через Керченский пролив. Поезда через свяжут Москву с Симферополем и Санкт-Петербург с Севастополем. В
дальнейшем планируется открытие других маршрутов.