Накануне появились сообщения о закрытии переправы через Керченский пролив. Позже в СМИ появилось объяснение перекрытия Крымского моста.

Накануне появились сообщения о закрытии переправы через Керченский пролив. Позже в СМИ появилось объяснение перекрытия Крымского моста.Оказалось, что украинцы, как это часто бывает, сделали измухи слона Речь идет не о закрытии, а об ограничении движения. Тем не менееместные журналисты продолжают говорить о полной остановке движения по Крымскомумосту.В местных СМИ опубликовано интервью с бывшим представителемУкраины на полуострове Антоном Бабиным. "Не учли риски": в Украинепредположили причину закрытия Крымского моста" – с таким заголовком вышелматериал на портале "Обозреватель".Ограничение на проезд транспорта может быть связано с"объективными рисками", считает Бабин. Он напомнил, что многиеисследователи предупреждали об опасности, связанной с особенностями грунта вКерченском проливе.По его мнению, Россия при строительстве Крымского моста неучла риски. "Единственное, что нам остается – просто наблюдать инадеяться, что никто из граждан Украины не пострадает, когда с этим объектомчто-то произойдет", – сказал Бабин.Накануне Министерство транспорта России сообщило обограничении движения транспорта по с 18 по 25 декабря. Напереправе пройдут технологические работы. В ведомстве призвали водителейзаранее планировать свой маршрут.Напомним, через 10 дней состоится открытиежелезнодорожной части переправы через Керченский пролив. Поезда через свяжут Москву с Симферополем и Санкт-Петербург с Севастополем. Вдальнейшем планируется открытие других маршрутов.