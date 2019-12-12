Примадонна показала поклонникам, как проводит время с наследницей Лизой
Галкиной. Алла Пугачева нарисовала портрет малышки.
Примадонна показала поклонникам, как проводит время с наследницей Лизой
Галкиной. Алла Пугачева нарисовала портрет малышки.
Лиза
позировала знаменитой маме с короной на голове. Россияне пришли в
восторг от ролика, размещенного на фан-странице дочери Аллы Пугачевой в "Инстаграм".
"Портрет Лизы", – гласит подпись
к видео.
В кадре
появляется Лиза и спрашивает у певицы, какую кисточку
ей подать – тонкую или толстую. Затем камера переводится на Аллу
Пугачеву, которая сидит за столом с бумагой и красками, чтобы
начать писать портрет дочери. Малышка, в свою очередь, дает советы артистке
и позирует.
В следующем
фрагменте показан результат работы знаменитой певицы. "Королева,
во всем королева!!!", "Ну что
за прелесть", "Просто ангелочек", "Лапонька", "Идиллия", "Это чудо", "Милейшая девочка, приятно смотреть", "Какие вы все молодцы", – растаяли
фолловеры от кадров идиллии в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина.