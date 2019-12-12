Примадонна показала поклонникам, как проводит время с наследницей Лизой Галкиной. Алла Пугачева нарисовала портрет малышки.

Примадонна показала поклонникам, как проводит время с наследницей ЛизойГалкиной. Алла Пугачева нарисовала портрет малышки.Лизапозировала знаменитой маме с короной на голове. Россияне пришли ввосторг от ролика, размещенного на фан-странице дочери Аллы Пугачевой в "Инстаграм"."Портрет Лизы", – гласит подписьк видео.В кадрепоявляется Лиза и спрашивает у певицы, какую кисточкуей подать – тонкую или толстую. Затем камера переводится на АллуПугачеву, которая сидит за столом с бумагой и красками, чтобыначать писать портрет дочери. Малышка, в свою очередь, дает советы артисткеи позирует.В следующемфрагменте показан результат работы знаменитой певицы. "Королева,во всем королева!!!", "Ну чтоза прелесть", "Просто ангелочек", "Лапонька", "Идиллия", "Это чудо", "Милейшая девочка, приятно смотреть", "Какие вы все молодцы", – растаялифолловеры от кадров идиллии в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина.