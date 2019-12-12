Сумма извлеченного злоумышленниками дохода составила свыше 170 миллионов рублей.

«СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению шести участников организованной группы в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что участники организованной группы, используя ряд подконтрольных им организаций, обладающих признаками фиктивности, совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц, обналичиванию, инкассации денежных средств, а также кассовому обслуживанию физических и юридических лиц. В результате своей деятельности злоумышленники извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 11% от суммы средств, поступивших на счета подконтрольных им фиктивных организаций. Сумма извлеченного дохода составила свыше 170 миллионов рублей.По материалам сотрудников ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» в отношении одного из фигурантов.К уголовной ответственности привлечены шесть граждан в возрасте от 25 до 42 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело направлено в Тимирязевский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53