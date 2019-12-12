Пока бедная старушка Катюша лежит в больнице, ее молодой возлюбленный Гоген Солнцев прыгает по островам. К слову, именно в жаркой стране артист отпраздновал свой день рождения. Вот только вид у него не очень.

Пока бедная старушка Катюша лежит в больнице, ее молодой возлюбленный Гоген Солнцев прыгает по островам. К слову, именно в жаркой стране артист отпраздновал свой день рождения. Вот только вид у него не очень.В одном из последних шоумен отметил, что может скончаться быстрее своей престарелой супруги. Актер рассказал корреспонденту "Дни.ру", что у него тоже есть некоторые проблемы со здоровьем, и он нуждается в медицинской помощи.Накануне Солнцев опубликовал снимок, на котором очень плохо выглядит. Он состарил свое лицо с помощью специального приложения на смартфоне. Волосы у него посидели, появились морщины и дряблость кожи."Пока от Кати поздравлений дождешься – успеешь состариться!", – кинул камень в огород страдающей жены Гоген.11 Дек 2019 в 12:28 PSTМногих это высказывание шокировало. Мол как он может так говорить, знает же, что возлюбленная в больнице!"Зря вы так, она вас любит, а вы давите на нее, ей же поддержка тоже нужна", – встал грудью за пенсионерку поклонник.Хуже всего то, что многие начали шутить, что после "преображения" шоумен стал сильно напоминать свою престарелую супругу. "Муж и жена – одна Сатана, тут как одно лицо", "Я думала, это Катя", "Поближе к Кате быть?", "Так вы больше подходите Катюше", "Катя и Гоген в одном", – язвили злопыхатели.