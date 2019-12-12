Бывший первый заместитель директора Росгеологии Руслан Горринг, уволенный в начале 2019 года с громким скандалом, приговорен к трем годам и шести месяцам колонии общего режима.

Бывший первый заместитель директора "Росгеологии" Руслан Горринг, уволенный в начале 2019 года с громким скандалом, приговорен к трем годам и шести месяцам колонии общего режима.Как передает РИА Новости, такой вердикт вынес 235-й гарнизонный военный суд.Поскольку Горринг признался в особо крупном мошенничестве, дело слушалось в особом порядке, которое гарантировало для подсудимого более мягкое наказание​​​.В своем последнем слове экс-чиновник сообщил общественности, что во время совершения преступления был молод, но теперь осознал ошибку и хотел бы вернуться к семье и четырем своим детям. Горринг, он же Ганижев, пояснил смену фамилии "родовыми вещами".По данным следствия, в 2009-2010 годах Руслан Ганижев, будучи доверенным лицом главы Ленинского районного совета депутатов Московской области Александра Газейкина, получил от некоего предпринимателя в общей сложности более 19 миллионов рублей за "беспрепятственное ведение бизнеса".Когда тому надоело платить за покровительство, Ганижев потребовал у него еще "долг" в 5 миллионов рублей. Получив данную сумму, Ганижев должен был отнести ее Газейкину, но был задержан.После этого был отпущен под подписку о невыезде, скрылся от правосудия, был объявлен в розыск. Затем сменил фамилию и устроился на высокий пост в "Росгеологию", откуда был уволен в январе 2019 года после громкого скандала из-за видеоролика, появившегося в Интернете. На нем Горринг обильно матерясь, рассказывал публике об интимных отношениях с подчиненными и своем привилегированном положении в компании.