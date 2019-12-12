В Иркутской области задержали наркоторговцев, которые сбывали свой товар через интернет. Под следствием оказались предполагаемый лидер группировки, а также 9 его сообщников. Кроме того, оперативники обнаружили 150 тайников с синтетическими наркотиками и предотвратили поставку в регион 20 килограммов запрещенных веществ на сумму порядка 60 миллионов рублей.

В Иркутской области задержали наркоторговцев, которые сбывали свой товар через интернет. Под следствием оказались предполагаемый лидер группировки, а также 9 его сообщников. Кроме того, оперативники обнаружили 150 тайников с синтетическими наркотиками и предотвратили поставку в регион 20 килограммов запрещенных веществ на сумму порядка 60 миллионов рублей, сообщает телеканал "Россия 24".