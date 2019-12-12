В Челябинске разбираются с эвакуацией машин со знаком инвалид. На них родители привезли в театр детей с особенностями развития. Пока дети были на представлении, инспекторы ГИБДД отвезли автомобили на штраф-стоянку.

В Челябинске разбираются с эвакуацией машин со знаком "инвалид". На них родители привезли в театр детей с особенностями развития. Пока дети были на представлении, инспекторы ГИБДД отвезли автомобили на штраф-стоянку.Дети в чужой машине, сидят, ждут, пока родители пытаются забрать свои авто со штрафстоянки. Ждут не первый час. Приехали в Челябинск из разных уголков области в театр на праздник, организованный для детей с ограниченными возможностями. Дочь Светланы Меньшиковой прошла курс лечения от онкологического заболевания."Дети в восторге, аквагрим, мастер-классы, пряники, а какое мероприятие! Мы сидели, вслушивались в эту классическую музыку. И, выходя, мы обнаружили, что автомобиль увезли на штрафстоянку. Мы оставили не на той стоянке, где знак инвалид, потому что она перекрыта, она перерыта", — рассказывает Светлана Меньшикова.В том месте, где родители оставили машины, стоят знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор". Эвакуатор приехал и машины забрал, несмотря на то, что на авто были наклейки "Инвалид"."Действие знака 327 не распространяется только на маршрутные транспортные средства и легковые такси. Данные транспортные средства, которые были эвакуированы, они попадают под требование знака 327", — заверил Сергей Луценко, начальник отделения пропаганды ГИБДД УМВД г.Челябинска.Другими словами, под этим знаком могут останавливаться только маршрутный транспорт и такси. И формально, разумеется, в ГИББД правы, что выписали штрафы и забрали машины. Но только формально."Мне кажется, что не надо было трогать этих бедных мам. Не портить им настроение", — считает Наталья Широкова, руководитель социальных проектов и событийных мероприятий благотворительного движения "Искорка Фонд".На моральной стороне вопроса настаивают и в региональном правительстве. "Это, конечно, беспрецедентный случай, когда машины с детьми-инвалидами были эвакуированы. Я считаю, что когда в выходные и праздничные дни эвакуируют машины из центра города, от областной клинической больницы, например. Это неправильно. Неужели нельзя было просто выписать штраф и не создавать людям проблемы, эвакуируя машины, тем более машины людей с ограниченными возможностями", — возмущается Ирина Гехт, первый вице-губернатор Челябинской области.В социальных сетях мнения разделились: одни высмеивают такую принципиальность инспекторов, другие настаивают на том, что родители сами виноваты – не надо было оставлять машины в неположенном месте. Ну, а эксперты говорят: раз уж организовали мероприятие, будьте добры – предоставьте инфраструктуру.В областной администрации обещают, что в ближайшие дни состоится встреча представителей правительства и руководителей ГИБДД, на котором обсудят, как дальше быть с парковками. Впереди новогодние праздники и на них приезжают тысячи зрителей, нередко особенных.