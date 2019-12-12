Официальный телеканал израильского парламента сообщил, что во втором и третьем чтениях одобрен законопроект о роспуске Кнессета и проведении новых выборов, которые пройдут 2 марта 2020 года.

Официальный телеканал израильского парламента сообщил, что во втором и третьем чтениях одобрен законопроект о роспуске Кнессета и проведении новых выборов, которые пройдут 2 марта 2020 года.В соответствии с законодательством Израиля, выборы в стране проводятся во вторник, но в марте 2020 года на вторники выпадают праздничные или памятные даты: 10 марта — праздник Пурим, 17 марта — день смерти рабби Элимелеха из Лиженска. В связи с этим было предложено провести выборы в понедельник, 2 марта, для чего принять соответствующий законодательный акт, сообщает РИА Новости.Просуществовав меньше трех месяцев, Кнессет 22-го созыва установил антирекорд по продолжительности срока полномочий. После состоявшихся выборов мандат на формирование кабинета министров последовательно получали лидеры двух крупнейших фракций: председатель правящей партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху и глава оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц, но никто из них не сумел добиться необходимой поддержки парламентского большинства.