По данным исследований, после выхода на пенсию российские мужчины живут, в среднем – 7,5 лет, а женщины – в три раза дольше – 22,6 года. Доктор медицинских наук, кардиолог Юрий Конев ..

По данным исследований, после выхода на пенсию российские мужчины живут, в среднем – 7,5 лет, а женщины – в три раза дольше – 22,6 года. Доктор медицинских наук, кардиолог Юрий Конев прокомментировал эту статистику, сообщают .Конев пояснил, что после выхода на пенсию представители сильного пола зачастую прекращают активный образ жизни, но при этом у них сохраняются вредные привычки. Врач обратил внимание, что дозы вредных веществ, которые прежде были незначительными для организма, становятся более опасными. В связи с этим он посоветовал россиянам отказаться от вредных привычек, перейти на здоровое питание и поддерживать физическую активность.