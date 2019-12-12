Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства относительно России, ее отстранения и лишения возможности выступать на международных турнирах в нейтральном статусе не будет обжаловано комиссией спортсменов WADA.

Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства относительно России, ее отстранения и лишения возможности выступать на международных турнирах в нейтральном статусе не будет обжаловано комиссией спортсменов WADA. Та хотела ужесточения наказания для России."Комиссия спортсменов WADA сегодня провела одну из своих регулярных телеконференций, в ходе которой было обсуждено решение исполкома WADA от девятого декабря о статусе Российского антидопингового агентства, — говорится в сообщении, которое приводит Чемпионат.Com. – Во время разговора председатель комитета спортсменов подтвердил, что сообщения о подаче апелляции в CAS были неточными. Комиссия не рассматривает подачу такой апелляции".Напомним, что накануне сообщалось о том, что комиссия была обеспокоена желанием России обжаловать решение исполкома WADA в Спортивном арбитражном суде и не желала видеть на международных турнирах даже "чистых" российских спортсменов.