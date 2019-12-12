Футбольный клуб Краснодар столкнулся с проблемами перед вылетом команды на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы против испанского Хетафе. Самолет с командой не мог вылететь в Испанию почти восемь часов из-за тумана.

Футбольный клуб "Краснодар" столкнулся с проблемами перед вылетом команды на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Хетафе". На Краснодар спустился густой туман, из-за чего самолет с командой не мог вылететь в Испанию почти восемь часов.Из-за погодных явлений "быки" были вынуждены провести предматчевую тренировку не в Мадриде, а на одном из тренировочных полей своей базы. Как сообщает Twitter-аккаунт "Краснодара", клуб отправился в Анапу для того, чтобы все-таки вылететь в столицу Испании.Несмотря на трудный день ребята все-таки сохранили позитив