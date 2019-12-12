Больше двадцати минут допроса. В нем гражданин Украины Дмитрий Липовой подробно рассказывает о событиях 20 февраля 2014 года. Он, возмущенный разгоном студентов на Майдане, приезжает в Киев. С собой - карабин Сайга. Это такой гражданский вариант автомата Калашникова. Говорит, что оружие нужно было для самозащиты. С ним Липовой и отправился прямо на Майдан.

Больше двадцати минут допроса. В нем гражданин Украины Дмитрий Липовой подробно рассказывает о событиях 20 февраля 2014 года. Он, возмущенный разгоном студентов на Майдане, приезжает в Киев. С собой — карабин "Сайга". Это такой гражданский вариант автомата Калашникова. Говорит, что оружие нужно было для самозащиты. С ним Липовой и отправился прямо на Майдан."Я обратил внимание, что на балконе Консерватории появились люди с каким-то оружием, похожим на воздушное. И вели какие-то активные действия в сторону сотрудников", — вспоминает Дмитрий Липовой, гражданин Украины.На балконе оказались тогда еще, как казалось, неизвестные люди, с кличками "Ваня" и "Зеник". Липовой решил – стреляющим необходима его помощь. Но при этом подчеркнул – против него силовики никаких противоправных действий не совершали."Ваня" и "Зеник" спросили Липового — готов ли он сам вести огонь по силовикам. Дмитрий ответил, что доверил бы это более опытному стрелку. Позднее он узнал, что настоящие имена его собеседников — Иван Бубенчик и Зиновий Парасюк. Последний— вовсе не однофамилец, а отец бывшего депутата Верховной Рады Владимира Парасюка. Он, по словам Липового, был среди тех, кто помог ему покинуть Украину. А вот интервью Парасюка 2017 года. На вопрос журналистки: а кто стрелял?- мастерски уходит ответа. Дескать, при Порошенко об этом нельзя говорить.Власть на Украине сменилась. Но к той самой правде, похоже, общество так готово и не стало. Ее попытались найти в Европе. На итальянском телеканале "Иль Джорналь" вышел документальный фильм "Украина. Скрытые истины". Авторы материала нашли грузинских наемников. Их руками некто и хотел раздуть конфликт на Майдане."Эти люди были привезены на Украину с важной целью — они были из числа тех, кто должен был использовать оружие. Они четко ответили на вопрос, что оружие не использовали. Но они все видели. Их главная цель была — вести огонь и по протестующим, и по сотрудникам милиции. Без разбора. Чтобы раздуть конфликт", — считает Александр Горошинский, адвокат.Члены "Грузинского легиона" сообщили, что готовы дать показания украинскому суду. Но в Киеве этому не очень рады. Позднее наемники собрали видеоконференцию и рассказали, что на них неоднократно совершали покушения. А украинские власти хотят сами расследовать убийства силовиков, без помощи извне. Расследование действительно идет. Но насколько эффективно? В сети появилось видео, как сторонники Майдана остановили автомобиль, в багажнике которого обнаружена снайперская винтовка. Владельцем транспорта оказался бывший народный депутат Сергей Пашинский. Впрочем, о своей роли в волнениях он так и не рассказал. Все отрицает."Думаю, что никакой команды на штурм милиционеров не было, это было стихийное движение. Мне неизвестно ни о каком оружии в Пассаже между улицами Крещатик и Заньковецкой", — нагло заявил Пашинский.Не стали известны и фамилии тех, кто отдал приказ спилить каштаны в центре Киева. Это сделали для того, чтобы скрыть, откуда летели пули. Задуманное – получилось. Тем временем, с середины февраля по март 2014 года – во время Майдана погибли 20 сотрудников правоохранительных органов. Еще 150 – получили огнестрельные ранения.