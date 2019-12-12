В четверг, 12 декабря, официальный составляет 63,56 за доллар, что 0,01 копейки ниже вчерашнего показателя. Что касается европейской валюты, то она выросла на 0,07 копейки и составила 70,45. Как ..

В четверг, 12 декабря, официальный составляет 63,56 за доллар, что 0,01 копейки ниже вчерашнего показателя. Что касается европейской валюты, то она выросла на 0,07 копейки и составила 70,45.Как утверждают аналитики, курс рубля сейчас находится в стабильном состоянии. Резких валютных скачков не наблюдается. По прогнозам экспертов, в 2020 году биржевые показатели не будут сильно отличаться от курса рубля сегодня.