Максим Галкин представил на суд зрителей свою новую молодежную передачу Музыкалити на Youtube. Его гостями стали Лев Лещенко и Кирилл Бледный Тимошенко (Пошлая Молли).

Максим Галкин представил на суд зрителей своюновую молодежную передачу "Музыкалити" на Youtube. Его гостями стали Лев Лещенко и Кирилл "Бледный"Тимошенко (Пошлая Молли).В определенный момент ведущийс музыкантами стал обсуждать стиль молодых исполнителей и их стремлениеусиленно материться в текстах песен. 77-летний Лев Лещенко, расчувствовавшись,экспертно заявил, что девушки любят мат. По его словам, им это кажетсясексуальным."Когда девушек спрашиваешь– тебе нравится это? И они отвечают – мне *** нравится это. Есть романтика, аесть противоположность этого стиля", – сказал в эфире Лев Лещенко. Такогоповедения от мэтра отечественной эстрады не ожидал никто – ни аудитория, ниМаксим Галкин.Юморист не сразунашел, что сказать на произнесенное нецензурное слово. Супруг Аллы Пугачевой был шокирован. Онпризнался, что удивлен сказанным, поэтому не может подобрать слов, чтобыразвить тему.27 Авг 2019 в 3:07 PDTВ комментарияхпользователи Сети были поражены матом из уст знаменитого . Онизаявили, что народный артист всегда выглядит настолько интеллигентно, чтодалеко не каждый мог предположить, что он знает такие слова. "Мировой мужик,как ни крути", – написал один из комментаторов.