Завершился турнир в группе D Лиги чемпионов, где выступал московский Локомотив. В заключительном туре подопечные Юрия Семина проиграли в Мадриде испанскому Атлетико 0:2.

Завершился турнир в группе D Лиги чемпионов, где выступал московский "Локомотив". В заключительном туре подопечные Юрия Семина проиграли в Мадриде испанскому "Атлетико" 0:2.Уже на второй минуте в ворота москвичей был назначен 11-метровый. Но Киран Трипьер не смог переиграть вратаря гостей Антона Коченкова. Но через 15 минут "Атлетико" снова получил право на пенальти. На этот раз к точке подошел Жоау Феликс, который был точен. Во втором тайме защитник хозяев поля Фелипе после розыгрыша углового забил второй мяч. Как и в Москве, "Локомотив" проиграл с результатом 0:2.Во втором матче "Байер" в Леверкузене принимал итальянский "Ювентус". Первый тайм завершился нулевой ничьей. Оба гола в ворота хозяев были забиты после перерыва. За 15 минут до финального свистка Криштиану Роналду после прострела Пауло Дибалы поразил ворота Лукаша Градецкого. Закрепил победу туринцев Гонсало Игуаин."Ювентус" выиграл 2:0, набрал 16 очков и занял первое место в группе. "Атлетико" с десятью очками второй. Оба клуба вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. На третьем месте набравший 6 очков "Байер", который продолжит выступления в Лиге Европы. "Локомотив", стартовавший с победы, но затем проигравший пять встреч подряд, оказался последним с тремя очками.