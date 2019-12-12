Самый известный живописец страны Никас Сафронов был дружен с покойным Юрием Лужковым. О встречах с ним он рассказал Дни.ру.

Самый известный живописец страны Никас Сафронов был дружен с покойным Юрием Лужковым. О встречах с ним он рассказал "Дни.ру".Никас Сафронов сокрушается: мол, буквально пару месяцев назад они с Юрием Лужковым договорились увидеться после Нового года. А уже сегодня бывшего мэра Москвы хоронят..."Мы тогда случайно пересеклись с Юрием Михайловичем в МИДе, – вспоминает Никас. – Обрадовались встрече оба, обнялись, коротко поговорили о здоровье и делах, и договорились в ближайшее время встретиться у меня дома. Я поделился с ним новостью, что я получил первый мед со своей пасеки. Сказал, что хотел бы угостить и узнать его мнение – заядлого пасечника и ценителя этого целебного лакомства. Он спросил, что за мед. Я ответил: липовый. "Это должен быть очень хороший мед, обязательно зайду попробовать", – пообещал он. И мы очень тепло распрощались".​"В последние годы он периодически заходил ко мне в гости, – продолжает Сафронов. – Первый визит был вскоре после его отставки. Я тогда предложил ему прийти и попозировать для портрета. Он удивился, но с удовольствием согласился. В течение недели он приходил несколько раз и всякий раз приносил с собой бочонок своего меда, который был невероятно вкусный и всегда разных сортов. До этого я уже писал Юрия Михайловича, но делал наброски в его кабинете, на скорую руку. Поэтому портретом тем я был недоволен, хотя Лужкову он понравился. А вот на новом полотне я попытался запечатлеть его невероятную глубину, историчность и даже некую трагичность – и Юрий Михайлович сказал, что мне это удалось. Этот портрет ему был преподнесен на день рождения.Последний раз Лужков был у Сафронова незадолго передсмертью. "Он пришел ко мне не только с бочкой меда, но и с сотами. Былочень довольный, счастливый, – говорит Никас. – Мы мило пообедали, проболталичаса два. Он снова рассказывал о пчелах, которых обожал, но уже совершенноновые истории. Это было потрясающий обед".Живописец вспоминает, как несколько лет назад привез из Южной Америки очень необычный подарок – купил в антикварной лавке Аргентиныбюст мальчика лет 10, в узнаваемой лужковской кепке и с самокруткой во рту.10 Дек 2019 в 1:20 PST"Когда я привез скульптуру в Москву и подарил Юрию Михайловичу,он радовался как ребенок. Всем ее показывал и говорил, что именно такиесамокрутки они курили в детстве. Мне было тогда очень приятно, что я порадовалчеловека, которого я бесконечно уважал", – утирает слезы Никас.