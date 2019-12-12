В Прямом эфире продолжают разбираться в причинах трагедии в подмосковном коттеджном поселке, где покончил с собой 14-летний подросток. В доведении его до самоубийства подозревается мачеха Ирина Воропаева, но она отказывается признавать себя виновной.

В "Прямом эфире" продолжают разбираться в причинах трагедии в подмосковном коттеджном поселке, где покончил с собой 14-летний подросток.В доведении его до самоубийства подозревается мачеха Ирина Воропаева. Пока она останется под арестом как минимум до 12 декабря, но женщина, как говорит ее адвокат, подала жалобу. Виновной она себя не признает.На последнем заседании суда Воропаева утверждала: она делала все возможное, чтобы исправить психические расстройства подростка, а сам он чувствовал себя в семье "абсолютно здоровым ребенком" и никогда не говорил, что ему с ними плохо.Родные со стороны умершей матери мальчика, который нацарапал на руке слова: "Я урод" и покончил с собой, напротив, утверждают, что мачеха заставляла его худеть и голодать.Странную позицию занял и отец ребенка. Родные со стороны матери мальчика говорят, что после суда он им даже угрожал.Некоторые коллеги – врачи встали на защиту Воропаевой. Они утверждают, что та – хороший специалист и прекрасной души человек, и не могла довести подростка до самоубийства.Однако есть и коллега, которая рассказала о том, как Воропаева ее однажды публично оклеветала.Гости в студии – в частности, Мария Арбатова и Яна Поплавская, удивляются обсуждению профессиональных качеств подозреваемой, в то время как надо думать о том, что толкнуло ребенка на роковой шаг.Они говорят о хрупкой психике подростка, и о том, что неосторожная критика его внешности или качеств может привести к трагическим последствиям.Почему подозревается в доведении только мачеха подростка? Как реагирует на происходящее родной отец ребенка?Почему на детей, которые учились вместе с мальчиком, продолжают оказывать давление, а представителям Следственного комитета отказывают в их опросе?Подробнее об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".