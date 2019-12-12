В Пакистане медсестра похитила младенца, чтобы отдать его своей бездетной родственнице. Инцидент произошел в одном из роддомов провинции Белуджистан. Там родились двое близнецов, и одного из них медработница украла для своей тети.

В Пакистане медсестра похитила младенца, чтобы отдать его своей бездетной родственнице. Инцидент произошел в одном из роддомов провинции Белуджистан. Там родились двое близнецов, и одного из них медработница украла для своей тети.Как сообщает BBC News, семье роженицы не сказали, что она родила близнецов. Молодую мать Джамилу Биби выписали с одним ребенком. При этом в течение двух дней после родов женщина находилась в полубессознательном состоянии, а младенец скончался. Придя в себя, Джамила спросила, что стало со вторым ребенком, оставшимся в больнице.Родственники женщины обратились в полицию. После этого стражи порядка арестовали медсестру, которая работала в родильном отделении. Она созналась в похищении и рассказала, что отдала ребенка своей тетке, которая в течение 17 лет не могла родить и очень хотела усыновить младенца.Медработница также указала на двух коллег, которые ей помогали с похищением. Полиция арестовала ее саму, двух ее коллег и родственницу. Их имена не называются. Что касается новорожденной девочки, ее вернули матери.3 октября сообщалось об аналогичной истории, которая произошла в Кузбассе. Там 41-летняя женщина выкрала из роддома новорожденного мальчика, чтобы супруг не раскрыл ее обман. Женщина призналась, что наврала мужу о своей беременности, а потом уехала "рожать" в Кемерово и снова солгала, что родила мальчика. Младенца удалось вернуть родителям, похитительницу задержали.