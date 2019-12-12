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<a href="https://33live.ru/novosti/12-12-2019-menya-ne-nuzhno-zhalet-bruxunova-vzorvalas-posle-svadby-s-pensionerom-petrosyanom.html" target="_blank">Меня не нужно жалеть!: Брухунова взорвалась после свадьбы с пенсионером Петросяном</a> - Шумиха вокруг предполагаемой свадьбы 74-летнего Евгения Петросяна и его 30-летней помощницы Татьяны Брухуновой не утихает. Пассия юмориста выступила с гневной отповедью.