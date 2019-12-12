КРИК ДУШИ СЕКРЕТАРЯ…
Вся правда о жизни секретаря или вопросы, на которые никто никогда не ответит:
1. Почему, если принести начальнику сразу два чая, он все равно через 10 минут попросит еще?
2. Зачем начальник просит соединить его с Элеонорой Львовной, директором супер-пупер-зае@ись-какой-крутой фирмы, и уходит неизвестно куда?
3. Почему все думают, что я знаю, куда пошел Иван Петрович Самоделкин, который сам не знает, в каком отделе он работает, и который неизвестно чем занимается?
4. На фига вам так срочно нужен этот Иван Петрович Самоделкин, который сам не знает, в каком отделе он работает, и который неизвестно чем занимается?
5. В каком отделе работает и чем занимается Иван Петрович Самоделкин?
6. Куда за сутки девается месячный запас б
еще анекдот!