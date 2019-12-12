Комитет Сената США одобрил санкции против России за помощь Сирии. Наученная годами таких мер Россия одновременно и настраивается на сотрудничество, и готовится к новым возможным сюрпризам. Москва продолжает сокращать долю доллара во всех расчетах и накоплениях. Об этом, а также о торговых войнах, национальной кубышке и инвестициях, в интервью рассказал первый вице-премьер Антон Силуанов.

Новость последнего часа — комитет Сената США одобрил санкции против России за помощь Сирии. Наученная годами таких мер Россия одновременно и настраивается на сотрудничество, и готовится к новым возможным сюрпризам. Москва продолжает сокращать долю доллара во всех расчетах и накоплениях. Об этом, а также о торговых войнах, национальной кубышке и инвестициях, рассказал первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов.Продолжение торгового противостояния между США и Китаем приведет к снижению темпов роста нашей экономики больше, чем на процент — это подсчеты экономистов The New York Times. Антон Силуанов считает, что эффект от торговой войны могут ощутить многие страны мира, но России в этих условиях надо заниматься внутренней экономикой:Наша задача заключается в том, чтобы, несмотря на тренд, мы бы занимались поддержкой наших экспортеров. Мы должны производить конкурентоспособную продукцию. С другой стороны, мы должны заниматься внутренней экономикой, чтобы тот продукт, который здесь производится, был востребован, чтобы мы могли заниматься и занимаемся импортозамещением.Доля рубля во втором квартале во внешнеторговом обороте увеличилась. Доля расчетов в долларах сократилась до 50 процентов. При поставках сырья и вооружений все чаще наши партнеры расплачиваются в евро и других валютах."Мы везде уходим от валюты, расчеты в которой представляют угрозу для наших участников внешнеэкономической деятельности. Это видно и по снижению долларовых расчетов", — отметил Антон Силуанов.Центральный банк уже не первый год сокращает вложения в американскую валюту. Теперь пришла очередь Минфина. Объем Фонда национального благосостояния, или как его еще называют кубышки, составляет около восьми триллионов рублей. Почти половина этой суммы всегда хранилась в долларах. Теперь долю доллара будут сокращать."Будет максимально снижена доля доллара. Мы планируем включить туда активы, номинированные в других валютах, в первую очередь, в юанях. Для нас самое главное — это надежность", — отметил министр финансов.Распечатывать кубышку начнут в следующем году. Средства Фонда национального благосостояния пойдут на развитие инфраструктуры и высокотехнологичных отраслей. Но делать инвестиции будут постепенно — три года, чтобы сильно не повлиять на курс рубля и инфляцию.Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите и поощрении капиталовложений. Для тех, кто согласится воспользоваться этим инструментом и готов вложить в нашу экономику пять миллиардов рублей и больше, государство обещает не менять ставки налога на прибыль, имущество и землю в течение трех лет. В результате правительство ожидает дополнительно получить не менее тридцати триллионов рублей инвестиций."Что говорят предприниматели: "Дайте нам, пожалуйста, гарантии возврата инвестиций и доходности на эти инвестиции". Поэтому этот закон направлен на то, чтобы дать гарантии инвесторам неизменности условий, в которых они ведут свою деятельность", — поделился Антон Силуанов.