Застройщики апартаментов в регионах должны серьезнее относиться к информированию покупателей об особенностях этого вида недвижимости.

Покупатель должен знать, что не сможет прописаться в апартаментах и что должен будет платить повышенный по сравнению с квартирами налог, подчеркнул заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин."Поэтому я бы призвал быть аккуратнее тех, кто хочет нежилье строить и продавать людям. Сразу предупреждайте, сколько налог, что невозможно прописаться и так далее", - заявил замминистра.Он напомнил, что апартаменты сегодня строятся не только в крупных городах, однако в регионах покупатели зачастую не настолько информированы, как в столице, передает РИА Новости.Замминистра добавил, что вопрос с апартаментами давно требует решения, и назвал это "не совсем приятной историей".