Скандальный блогер Лена
Миро прокомментировала скандал между двумя светскими львицами, который те
устроили в Сети. Она считает, что Ксения Собчак не имеет права судить Викторию
Лопыреву за ее брак с бизнесменом Игорем Булатовым.
Скандальный блогер Лена
Миро прокомментировала скандал между двумя светскими львицами, который те
устроили в Сети. Она считает, что Ксения Собчак не имеет права судить Викторию
Лопыреву за ее брак с бизнесменом Игорем Булатовым.
Светский
обозреватель довольно едко высказалась о ситуации между знаменитостями. Миро
уверена, что телеведущей, прежде чем обвинять других, не мешало бы взглянуть на
свое поведение.
По словам
блогера, Ксения Собчак нравственностью не отличается. "Полностью аморальная лошадь, будучи в браке и едва родив,
забивает на жеребенка и шлет фотографии своей мохнатки мужу подруги. Мол, с
праздничком тебя, дорогой. Может, вдуешь не очень счастливой в половой жизни,
но зато задорной лошадке? Когда муж подруги сливается, лошадь делает ход
конем – наставляет рога мужу с чужим мужем", – разоблачила журналистку Миро.
Она недоумевает от того факта, что
выступила за моральные ценности, ругая Викторию Лопыреву. "Боясь потерять
заказы от богатой семейки, она наскакивает и клеймит позором женщину, которая,
якобы, увела из семьи мужика. Да даже если и увела, то не лошади тут вообще рот
открывать-то!", – негодует в своем микроблоге в "ЖЖ" Лена Миро.
5 Ноя 2019 в 2:41 PST
"Нет, ну серьезно: вот этот вот моральный и
физический урод, наставивший рога мужу с чужим мужем, пытается шеймить намного
более приличного человека", – заявила блогер. Она уверена, что за травлей,
устроенной на модель, стоят большие деньги и "обида маленькой, толстой и некрасивой девочки".