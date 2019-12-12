Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала скандал между двумя светскими львицами, который те устроили в Сети. Она считает, что Ксения Собчак не имеет права судить Викторию Лопыреву за ее брак с бизнесменом Игорем Булатовым.

Скандальный блогер ЛенаМиро прокомментировала скандал между двумя светскими львицами, который теустроили в Сети. Она считает, что Ксения Собчак не имеет права судить ВикториюЛопыреву за ее брак с бизнесменом Игорем Булатовым.Светскийобозреватель довольно едко высказалась о ситуации между знаменитостями. Мироуверена, что телеведущей, прежде чем обвинять других, не мешало бы взглянуть насвое поведение.По словамблогера, Ксения Собчак нравственностью не отличается. "Полностью аморальная лошадь, будучи в браке и едва родив,забивает на жеребенка и шлет фотографии своей мохнатки мужу подруги. Мол, спраздничком тебя, дорогой. Может, вдуешь не очень счастливой в половой жизни,но зато задорной лошадке? Когда муж подруги сливается, лошадь делает ходконем – наставляет рога мужу с чужим мужем", – разоблачила журналистку Миро.Она недоумевает от того факта, чтовыступила за моральные ценности, ругая Викторию Лопыреву. "Боясь потерятьзаказы от богатой семейки, она наскакивает и клеймит позором женщину, которая,якобы, увела из семьи мужика. Да даже если и увела, то не лошади тут вообще рототкрывать-то!", – негодует в своем микроблоге в "ЖЖ" Лена Миро.5 Ноя 2019 в 2:41 PST"Нет, ну серьезно: вот этот вот моральный ифизический урод, наставивший рога мужу с чужим мужем, пытается шеймить намногоболее приличного человека", – заявила блогер. Она уверена, что за травлей,устроенной на модель, стоят большие деньги и "обида маленькой, толстой и некрасивой девочки".