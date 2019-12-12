В Москве в четверг прощаются с бывшим мэром столицы. Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище. А до этого - в Храме Христа Спасителя проведут гражданскую панихиду и отпевание. Те, кто придут на церемонию, произнесут прощальные речи, а после церковный обряд проведёт Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В Москве в четверг прощаются с бывшим мэром столицы. Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище. А до этого — в Храме Христа Спасителя проведут гражданскую панихиду и отпевание. Те, кто придут на церемонию, произнесут прощальные речи, а после церковный обряд проведёт Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Государственный деятель ушёл из жизни во вторник на этой неделе — после операции на сердце. Юрию Лужкову было 83 года, сообщает телеканал "Россия 24". В телеграмме с соболезнованиями Владимир Путин назвал экс-градоначальника "ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором".