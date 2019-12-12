Экс-участница шоу Дом-2 Алена Водонаева рассказала, что много лет хотела отомстить коллеге по цеху Виктории Боне. Звезде телестройки удалось воплотить в жизнь свой коварный план.

Экс-участница шоу "Дом-2" Алена Водонаеварассказала, что много лет хотела отомстить коллеге по цеху Виктории Боне. Звездетелестройки удалось воплотить в жизнь свой коварный план.15 лет назад на проект "Дом-2", где участвовала АленаВодонаева, пришла Виктория Боня. По словам Алены, новенькая участница с первогодня ее невзлюбила. Водонаева стремилась наладить отношения с жительницейтелестройки, однако попытки примириться были тщетны."Когда у меня случилась первая внематочная беременность, мнебыло плохо, потому что это случилось в первый раз. Прошло пару дней, я поехалак подружке. Мы сидим на кухне пьем чай, я такая в слезах рассказываю об этойситуации и туда к ней приезжает Боня, просто, случайно. Она не знала, что я там.Это была общая подруга", – поведала Алена Водонаева.В тот вечер Виктория узнала о беде Алены. Боня активно сочувствовалаучастнице реалити-шоу. После до Водонаевой дошли слухи, что Боня выдала этот ее интимныйсекрет журналистам, которые ко всему прочему умудрились ее "развести"."Я сижу дома, а мне звонят с Life News и говорят: "Алена,здравствуйте. Это из перинатального центра вас беспокоят. У нас тут архивполетел весь. Скажите, пожалуйста, а вы позавчера с каким диагнозом от насвыписались. И я все по телефону рассказала. И Боня это еще сверху комментирует",– вспомнила телеведущая.Алена не скрывает, что затаила обиду на Викторию. "Заклятая" подруга Водонаевой покусилась на святое.В 2013 году у экс-участницышоу "Дом-2" появилась возможность отомстить. В архиве компьютера она нашласнимок, на котором Боня ртом ублажает участника телестройки Степана Меньщикова.Естественно, в тот же день снимок оказался у журналистов. Разразился секс-скандал. Личная жизнь "заклятой" подруги рухнула."Через какое-время состоялась моя холодная месть. Через стольколет. Причем я понимаю, насколько сильно я ей тогда поднавредила. Я отдаю себеотчет, потому что у нее как раз какие-то отношения начали завязываться с несостоявшемсяее мужем Алексом. Она не была замужем", – поведала в ютуб-шоуТелеведущая добавила, что подлинность того эротического снимка публично подтвердил Степан Меньщиков. Правда, когда Виктория Боня "занесладенег" экс-любовнику, тот отказался от своих слов.