Экс-участница шоу Дом-2 Алена Водонаева
рассказала, что много лет хотела отомстить коллеге по цеху Виктории Боне. Звезде
телестройки удалось воплотить в жизнь свой коварный план.
Экс-участница шоу "Дом-2" Алена Водонаева
рассказала, что много лет хотела отомстить коллеге по цеху Виктории Боне. Звезде
телестройки удалось воплотить в жизнь свой коварный план.
15 лет назад на проект "Дом-2", где участвовала Алена
Водонаева, пришла Виктория Боня. По словам Алены, новенькая участница с первого
дня ее невзлюбила. Водонаева стремилась наладить отношения с жительницей
телестройки, однако попытки примириться были тщетны.
"Когда у меня случилась первая внематочная беременность, мне
было плохо, потому что это случилось в первый раз. Прошло пару дней, я поехала
к подружке. Мы сидим на кухне пьем чай, я такая в слезах рассказываю об этой
ситуации и туда к ней приезжает Боня, просто, случайно. Она не знала, что я там.
Это была общая подруга", – поведала Алена Водонаева.
В тот вечер Виктория узнала о беде Алены. Боня активно сочувствовала
участнице реалити-шоу. После до Водонаевой дошли слухи, что Боня выдала этот ее интимный
секрет журналистам, которые ко всему прочему умудрились ее "развести".
"Я сижу дома, а мне звонят с Life News и говорят: "Алена,
здравствуйте. Это из перинатального центра вас беспокоят. У нас тут архив
полетел весь. Скажите, пожалуйста, а вы позавчера с каким диагнозом от нас
выписались. И я все по телефону рассказала. И Боня это еще сверху комментирует",
– вспомнила телеведущая.
Алена не скрывает, что затаила обиду на Викторию. "Заклятая" подруга Водонаевой покусилась на святое.
В 2013 году у экс-участницы
шоу "Дом-2" появилась возможность отомстить. В архиве компьютера она нашла
снимок, на котором Боня ртом ублажает участника телестройки Степана Меньщикова.
Естественно, в тот же день снимок оказался у журналистов. Разразился секс-скандал. Личная жизнь "заклятой" подруги рухнула.
"Через какое-время состоялась моя холодная месть. Через столько
лет. Причем я понимаю, насколько сильно я ей тогда поднавредила. Я отдаю себе
отчет, потому что у нее как раз какие-то отношения начали завязываться с несостоявшемся
ее мужем Алексом. Она не была замужем", – поведала в ютуб-шоу
.
Телеведущая добавила, что подлинность того эротического снимка публично подтвердил Степан Меньщиков. Правда, когда Виктория Боня "занесла
денег" экс-любовнику, тот отказался от своих слов.