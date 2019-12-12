Продюсер знаменитой группы На-на Бари Алибасов продемонстрировал снимок живого Лужкова. Ранее сообщалось о смерти бывшего мэра столицы.

Продюсер знаменитой группы "На-на" Бари Алибасов продемонстрировал снимок живого Лужкова. Ранее сообщалось о смерти бывшего мэра столицы.Алибасов высказался о кончине экс-градоначальника и вспомнил, что при нем Москва "засияла ярким светом". Мужчина опубликовал фото, на котором Юрий Михайлович позирует вместе с полным составом коллектива "на-найцев". Политик довольно уважительно относился к творчеству группы и признавался, что нередко слушает ее композиции."Ушел Юрий Михайлович Лужков. Как жаль, замечательный человек. Буквально три дня назад ехал по Москве и вспоминал 1989 год, когда мы с группой НА-НА приехали с гастролей по Чехословакии. После ярко освещенной Праги, Москва показалась черным адом с дырявыми дорогами, заполненными грязной водой и единственная уличная лампочка в Москве горела при въезде в город. Больше ни одной лампы на всю Москву" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – вспоминает Бари Каримович.Впрочем, он отметил, что с приходом к власти Лужкова, в городе все сильно изменилось. Как минимум, появилось повсеместное освещение. Алибасов также подчеркнул, что после того, как столица "засияла ярким светом", он с удовольствием гулял по улочкам города, поминая бывшего градоначальника добрым словом. В конце продюсер поблагодарил почившего Лужкова за все, что он сделал для Москвы и выразил соболезнования родным и близким политика.В свою очередь подписчики Бари Каримовича восприняли этот пост неоднозначно. Одни поддержали продюсера и также высказали слова поддержки родственникам и друзьям Юрия Михайловича, а другие же, вместо доброй памяти, отдали предпочтение злословию в адрес почившего.10 Дек 2019 в 8:08 PST"Светлая память хорошему человеку🌹🌹🌹🌹", "Вечная память с ним эпоха целая ушла", "Боже мой Россия,Россия. Еще пожалеем одного миллионера,который ограбил людей и жил как сыр в масле. Все поскупилось что можно было. И с собой не забрал. Женушке оставил миокарды. Такой же воровке. Земля ему пухом", "Мы еще увидим его", "Котел с маслом для него уже готов", – высказались пользователи.