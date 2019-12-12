Юморист Гарик Бульдог Харламов рассказал, что невольно стал жертвой мошенников. Мужчина призвал поклонников не вестись на увещевания злоумышленников.

Юморист Гарик Бульдог Харламов рассказал, что невольно стал жертвой мошенников. Мужчина призвал поклонников не вестись на увещевания злоумышленников.Артист рассказал, что некоторые люди, которые представляются его агентами, выкачивают деньги из простых граждан. Мошенники предлагают выступления на корпоративных мероприятиях якобы от имени Гарика. Кроме того, они продают билеты на несуществующие концерты."Друзья, важное сообщение. Появились мошенники – Кирилл Чибизов и Евгений Морозов из концертного агентства... Якобы концертного агентства "Концерт.ру", которые берут с людей деньги и обещают им, что я выступлю на их корпоративных мероприятиях. Называются при этом моими агентами или моими представителями", – сообщил Харламов на своей странице в социальной сети "Инстаграм".Он также отметил, что впредь людям стоит быть аккуратнее, потому что неизвестно, сколько аферистам уже удалось вытянуть денег из доверчивых россиян. Гарик подчеркнул, что его официальные представители известны и написаны в шапке его официального профиля. Кроме того, комедиант призвал в случае возникновения вопросов звонить напрямую в "Камеди" и уточнять информацию."К сожалению, люди уже попали на эти уловки. С ним будем разбираться отдельно, с этим агентством. Но а впредь хочу сказать следующее: много раз перепроверяйте, с кем вы имеете дело, и являются ли эти люди представителями того или иного артиста во избежании эксцессов, которые уже случились, к сожалению, с моим именем", – дополнил Харламов.В свою очередь подписчики артиста буквально взорвались от такой наглости. Они призвали найти и наказать мошенников: "На бутылку их надо посадить, Гарик 👍На 19 литровый баллон жопой" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), "Гузеевой не хватает на этих мошенников", "Пусть Мартиросян забьет их в красных макасинах 😂😂😂😂".