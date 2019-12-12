Утром 12 декабря на Белорусско-Савеловском диаметре (МЦД-1) составы следовали с увеличенным интервалом. По предварительной версии, причиной сбоя стал неисправный поезд, передает . Напомним, ..

Утром 12 декабря на Белорусско-Савеловском диаметре (МЦД-1) составы следовали с увеличенным интервалом. По предварительной версии, причиной сбоя стал неисправный поезд, передает "".Напомним, что 21 ноября были открыты первый и второй диаметры. Всего планируется запустить пять веток, которые соединят Москву и Подмосковье.