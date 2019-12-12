В американском городе Джерси-Сити на месте, где в минувший вторник была открыта стрельба, сотрудники правоохранительных органов обнаружили самодельное взрывное устройство.

В американском городе Джерси-Сити на месте, где в минувший вторник была открыта стрельба, сотрудники правоохранительных органов обнаружили самодельное взрывное устройство.Представитель ФБР США сообщил, что найденная бомба была исправна и могла сработать. В настоящее время ее изучают взрывотехники, передает ТАСС.Как уточнил генпрокурор штата Нью-Джерси Гурбир Гревал, стрельбу открыли 47-летний Дэвид Андерсон и 50-летняя Франсин Грэм, которые сначала застрелили полицейского на кладбище, после чего убили трех человек и ранили еще одного в расположенном неподалеку от кладбища магазине кошерных продуктов. Позже вступившие в перестрелку с прибывшими на место происшествия правоохранителями злоумышленники были найдены мертвыми. Данных о том, были ли они ликвидированы или покончили с собой, не поступало.Найденная на месте перестрелки бомбы было обнаружена в фургоне, на котором Андерсон и Грэм доехали от кладбища до магазина. О возможных мотивах стрелков не сообщается. По информации издания New York Times, ссылающегося на источники, Андерсон и Грэм были связаны с антисемитскими объединениями.