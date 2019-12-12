На севере Москвы двое мужчин жестоко избили и ограбили официанта. От полученных травм пострадавший скончался, передает . По предварительным данным, во вторник, 10 декабря, двое ..

На севере Москвы двое мужчин жестоко избили и ограбили официанта. От полученных травм пострадавший скончался, передает "".По предварительным данным, во вторник, 10 декабря, двое злоумышленников напали на москвича, несколько раз ударили его по голове, после чего забрали рюкзак с деньгами и личными вещами. Позднее полицейским удалось задержать правонарушителей. Возбуждено уголовное дело.