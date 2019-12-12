На севере Москвы двое мужчин жестоко избили и ограбили официанта. От полученных травм пострадавший скончался, передает .
По предварительным данным, во вторник, 10 декабря, двое ..
На севере Москвы двое мужчин жестоко избили и ограбили официанта. От полученных травм пострадавший скончался, передает "".
По предварительным данным, во вторник, 10 декабря, двое злоумышленников напали на москвича, несколько раз ударили его по голове, после чего забрали рюкзак с деньгами и личными вещами. Позднее полицейским удалось задержать правонарушителей. Возбуждено уголовное дело.