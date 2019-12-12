Злоумышленники, действуя в составе организованной группы, получали наркотические средства с целью их дальнейшего сбыта путем размещения тайников-закладок на территории г. Москвы...

СЧ СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.Установлено, что фигуранты уголовного дела, действуя в составе организованной группы, получали от неустановленного соучастника наркотические средства с целью их дальнейшего сбыта путем размещения тайников-закладок на территории г. Москвы.В ходе оперативно-розыскного мероприятия сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве совместно с ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве задержали злоумышленников, передвигавшихся на автомобиле марки «Хендай».В ходе личного досмотра, а также обыска в жилище одного из подозреваемых сотрудниками полиции обнаружены вещества неизвестного происхождения. Согласно заключению эксперта изъятое содержит в своем составе наркотические средство – героин, общей массой свыше 1 килограмма.По данному факту СЧ СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».К уголовной ответственности привлечены двое приезжих в возрасте 30 и 34 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Бабушкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28