Злоумышленники подготовили поддельный паспорт на сообщницу, оформили у нотариуса договор купли-продажи, который передал документы на регистрацию права собственности...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в покушении на мошенничество в особо крупном размере.В полицию поступила информация о мошенничестве от представителя регистрирующего органа. Он сообщил, что неизвестная женщина пыталась подать документы на регистрацию квартиры на 3-ей Филевской улице, но у него возникли сомнения в их подлинности, и он обратился в полицию.Материальный ущерб мог бы составить более 9 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые двое мужчин и женщина в возрасте от 24 до 55 лет.Установлено, что злоумышленники подготовили поддельный паспорт на сообщницу, оформили у нотариуса договор купли-продажи, который передал документы на регистрацию права собственности. Однако, усомнившись в правоверности сделки, сотрудники организации обратились в полицию.Следствием СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО8 (499) 233-91-93