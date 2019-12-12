В четверг открылся официальный сайт 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В четверг открылся официальный сайт 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости."Семьдесят пять лет Победы это, собственно, такой красной нитью пройдет по всему 20-му году​​​. Сегодня уже начал свою работу официальный сайт 75-летия", — сказал он.Песков отметил, что сайт станет новостным и историческим агрегатором, где можно будет черпать всю информацию по 75-летию Победы. Пользователи смогут ознакомиться с фотоархивом, ключевыми событиями войны, также — прослушать записи диктора Юрия Левитана.