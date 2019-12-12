НЕ прошло и недели с того момента, как президент Украины Владимир Зеленский на переговорах лидеров стран нормандской четверки в Париже согласился выполнить минские соглашения, как вскрылась подготовка к наглой провокации со стороны ВСУ. На территории Луганской народной республике был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами.

НЕ прошло и недели с того момента, как президент Украины Владимир Зеленский на переговорах лидеров стран нормандской четверки в Париже согласился выполнить минские соглашения, как вскрылась подготовка к наглой провокации со стороны ВСУ. На территории Луганской народной республике был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами.Международная репутация и сама дальнейшая политическая карьера Владимира Зеленского во многом зависит от того, насколько хорошо и быстро у него получится заставить своих подчиненных выполнить все, что они должны по минским соглашениям. И самым ярким и характерным параметром тут является прекращение огня.И, судя по всему, не все военные согласны на прекращение стрельбы по населению Донбасса. На территории Луганской народной республики был обнаружен тайник с боеприпасами Вооруженных сил Украины. "Вполне хватит для захвата какой-нибудь небольшой страны", – цитирует "" оценку источника относительно масштабов хранящегося.Объемы действительно впечатляющие – 144 противопехотных и 128 противотанковых мин, 14 осколочно-фугасных мин для миномета, 396 выстрелов для противотанкового гранатомета, противотанковая управляемая ракета, 29 тысяч патронов калибра 5,45 и 7,62 миллиметра, а также три тысячи патронов для крупнокалиберных пулеметов.Материал дополняется.