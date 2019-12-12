Актриса Анна Хилькевич – одна из немногих звезд российского шоу-бизнеса, кто еще не успел надеть на себя корону. Артистка любит смеяться над собой и выставлять себя не в лучшем свете, чтобы повеселить других.

Актриса Анна Хилькевич – одна из немногих звезд российского шоу-бизнеса, кто еще не успел надеть на себя корону. Артистка любит смеяться над собой и выставлять себя не в лучшем свете, чтобы повеселить других.Так, накануне знаменитость предстала в новом амплуа. С помощью специальной программы на смартфоне она состарила свое лицо лет так на 30 минимум. "После вчерашней вечеринки мне явно требуется отдых", – пошутила Хилькевич.К слову забавный снимок она опубликовала на своей личной странице в социальной сети Инстаграм. Меньше, чем за десять часов, фото собрало более ста тысяч лайков.Шутку актрисы поддержала ее подруги – певица Рита Дакота. "А я говорила тебе, Ань, может без шампанского?", – иронично написала поп-исполнительница.11 Дек 2019 в 4:10 PSTТем не менее, далеко не все оценили юмор Хилькевич. Хейтеры, воспользовавшись удобным случаем, стали снова оскорблять артистку. "Бабка!" "Вам тут 70!", – возникали критики."Кошмар, какая старая и страшная", – заявил злопыхатель.Также многие осудили Анну за использование приложения. "Блин, что за дурацкая мода примерять на себя старость!", – недоумевает пользователь Сети.