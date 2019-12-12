Переговоры лидеров стран нормандской четверки, которые прошли 9 декабря в Париже, не смогли пробудить в президенте Украины Владимире Зеленском политической воли, направленной на окончание войны в Донбассе. О признаках, указывающих на эту роковую ошибку, рассказал председатель политсовета украинской партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук.

Переговоры лидеров стран нормандской четверки, которые прошли 9 декабря в Париже, не смогли пробудить в президенте Украины Владимире Зеленском политической воли, направленной на окончание войны в Донбассе. О признаках, указывающих на эту роковую ошибку, рассказал председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.Первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского и первый крупный международный саммит на высочайшем уровне для украинского лидера – переговоры лидеров стран нормандской четверки в Париже дали надежду на то, что кризис в Донбассе удастся преодолеть совместными усилиями мировой общественности. Однако, отмечают эксперты, процесс натолкнулся на неготовность украинской стороны и забуксовал.О том, как события будут развиваться дальше, остается только гадать. Пока же, как успела заметить украинская оппозиция, каких-то серьезных изменений в подходе к решению проблем от руководства страны ждать не приходится. Например, в законопроекте об особом статусе Донбасса после его обильной критики и решения международного сообщества о необходимости для Киева пойти навстречу Донецку и Луганску все же было внесено изменение – цифра 2019 сменилась на 2020. "Вот все изменения, вот реальность движения по пути мирного урегулирования", – цитирует Виктора Медведчука."Я оцениваю это как негативный момент и как отрицательную характеристику политической воли, которая, как видно, отсутствует у господина Зеленского по пути мирного урегулирования", – добавил политик.Материал дополняется.