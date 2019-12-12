Самая известная и красивая певица Украины Таисия Повалий отметила 55-летие. Увы, не так как планировала – националисты сорвали ее юбилейный концерт в Киеве. Поэтому торжество прошло без пафоса в тихой скромной семейной обстановке.

Самая известная и красивая певица Украины Таисия Повалий отметила 55-летие. Увы, не так как планировала – националисты сорвали ее юбилейный концерт в Киеве. Поэтому торжество прошло без пафоса в тихой скромной семейной обстановке.За обильно уставленным праздничными яствами и питиями столом у народной артистки было всего восемь человек – сама Тая, ее супруг и продюсер Игорь Лихута, сын Денис, невестка Светлана, внук Демьян, мама Нина Даниловна и специально приехавший друг семьи певец-шансонье Гарик Кричевский с женой.Планировалось, что придет еще одна семейная пара, но они заболели ангиной. И их певица даже на порог не пустила, чтобы не распространять инфекцию, ведь дома маленький ребенок с неокрепшим организмом и иммунитетом. Поэтому подарки и цветы певице друзья передавали через охранника.Угощали гостей деликатесами – копченым угрем, элитными сырами, новозеландскоя ягнятиной, перепелками и красной рыбой. Не обошлось, конечно, и без солений, и без трех видов сала со знаменитого Бессарабского рынка."Все было очень уютно, по-домашнему – мы пели, рассказывали анекдоты, смеялись, Тая даже пригубила шампанского, хотя обычно не любит это дело", – сообщил любимый муж Повалий.Что же касается подарков, то сын подарил песню, а муж – небольшое элегантное колье. А уже через день после застолья певица отправилась на студию записывать очередную песню для украиноязычного альбома, который должен выйти в новом году